«زي النهارده» وفاة الروائي الألماني هاينريش بول 16 يوليو 1985

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هاينريش بول واحد من أبرز الروائيين الألمان، ومن أشهر رواياته «الشرف الضائع لكاترينا بلوم»، التي بيع منها ٦ ملايين نسخة في ألمانيا، وهو مولود في كولونيا في 21 ديسمبر 1917، وقد ولد لعائلة برجوازية كاثوليكية،والتحق بين 1924 و1928 بالمدرسة الشعبية الكاثوليكية، ثم بمدرسة القيصرفيلهلم الثانوية الحكومية، وبعد أن حصل على الثانوية في 1937 بدأ بدراسة علم المكتبات في بون، وتركه، وبدأ في كتاباته الأدبية في تلك الفترة، وفى 1938 عمل لمدة عام في وظيفة حكومية، ثم بدأ في 1939 دراسة علوم اللغة الألمانية بجامعة كولونيا.

وكتب روايته الأولى «على حدود الكنيسة» واستدعى في نهاية 1939 لأداء الخدمة العسكرية في الجيش الألمانى وظل في الحرب حتى إبريل 1945،ووقع في أسر القوات الأمريكية، وأطلق سراحه في سبتمبر، وبعد أن انتهت الحرب استأنف الكتابة الروائية والقصصية، كما تقلب بين العديد من المهن ليكسب قوته ثم التحق بالجامعة ليستكمل دراسته، وفى 1946 ظهرت روايته الأولى بعد الحرب وهى «صليب بلا حب» ثم بدأ في 1947 نشر قصصه القصيرة في المجلات، وقد مثلت تجارب الحرب تيمة أساسية فيها، وقد جُمعت هذه القصص في مجموعة قصصية بعنوان«أيها الجوال، هل تأتى إلى إسبـ.»فحققت له شهرة (وكلمة إسبـ...) اختصار لكلمة إسبرطة، ثم أصدر مجموعة «الجُرح» وتوالت أعماله بدءا من 1950،ومن أشهرها «أين أنت يا آدم؟» و«بيت بلا حراس» و«الصمت المتراكم للدكتور موركيس» و«عندما اندلعت الحرب» و«صورة جماعية مع السيدة»، و«الشرف الضائع لكاترينا بلوم» التي بيع منها 6 ملايين نسخة في ألمانيا، وهى من أشهر أعماله، وكان آخر أعماله الأدبية رواية «نساء أمام منطقة النهر» التي صدرت في 1985، إلى أن توفى «زي النهارده» فى 16 يوليو 1985