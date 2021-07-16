«زي النهارده» وفاة جون كيندى الابن في حادث سقوط طائرة 16 يوليو 1999

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ولد جون كيندى الابن في 25 نوفمبر 1960 بعد أسبوعين ونصف من انتخاب والده رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ووقف كيندى الابن أمام العالم يؤدى التحية إلى جثمان والده بعد اغتياله في حادث شهيرعام 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس،لم يدخل كيندى الابن معترك السياسة كباقى أفراد العائلة لكنه عمل محاميا لفترة ثم وكيلا للنيابة، ولكن لم يكن يهوى هذا العمل لدرجة أنه فشل في دخول نقابة المحاماة مرتين متتاليتين فقام بتأسيس مجلة فنية وكان ممثلا أيضا حيث قام بأداء عدة أدوار في مسرحيات مختلفة بالجامعة إلا أن مستقبله الفنى لم يستقرطويلا بسبب معارضة والدته جاكلين كيندى تزوج كيندى الابن عام 1996من كارولين باسيت وكانت تعمل ناشرة لمجموعة شركات كالفين كلاين الشهيرة. وتعد عائلة كيندى من أشهر العائلات السياسيةفى تاريخ الولايات المتحدة، وقد وصفها الكثيرون بأنها العائلة المالكة في أمريكا، ولكنها أيضامن أكثرالعائلات الأمريكية تعرضا للكوارث والنكبات، ويجىء حادث سقوط طائرة جون كيندى الابن «زي النهارده» في 16 يوليو1999فى مياه المحيط الأطلنطى، قبالة سواحل جزيرة مارثا فينيارد، ولم يكن أمام الطائرة سوى20 كيلومترا فقط للهبوط في مطار كيب كود حيث كان من المقرر حضور المفقودين لزفاف ابنة عم كيندى الابن وقد تحول الحفل إلى تجمع للصلاة من أجل العثور على أفراد العائلة المنكوبةوبعد ساعات من البحث المضني من جانب قوات خفرالسواحل الأمريكية المدعومة بطائرات الهليكوبتر المزودة بأجهزة الرؤية الليلية لم تنجح الجهود سوى في العثور على حقيبة تحمل اسم لوريت باسيت شقيقة زوجة كيندى الابن كارولاين وبعض أجزاء من الطائرة وقد عمق هذا الاعتقاد الزعم القائل بأن آل كيندى موعودة بالحوادث القاتلة وكأنها لعنة ملازمة لأفراد العائلة. فقد لقى جوزيف الابن نجل مؤسس العائلة بانتربارك جو مصرعه خلال الحرب العالمية الثانية، وقتلت ابنته في حادث طائرة بفرنسا عام 1948 ويأتى بعد ذلك اغتيال الرئيس السابق جون كيندى بولاية تكساس عام 1963 ليعد أشهر مأساة وقعت للعائلة، وفى عام 1968 اغتيل شقيقه روبرت في أثناء حملته من أجل تولى منصب الرئاسة. وفى 31 ديسمبر 1997 لقى مايكل كيندى 39 عاما نجل روبرت كيندى مصرعه خلال ممارسة لرياضة التزلج على الجليد بولاية كولورادو