أخبار عاجلة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» -
الجيزة: إنارة شوارع كفر الجبل استجابة لشكاوى المواطنين (صور) -
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة -
الجيزة: رصف طريق التجنيد وموقف «الأتوبيس» وطريق سنترال الرماية (صور) -
البنك المركزي يكشف حقيقة النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية -
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي» -
بعد برونزيتي سيف عيسى وهداية ملاك.. عضو اتحاد التايكوندو: إنفاقنا على اللعبة «متوسط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«الحب بالأفعال مش بالكلام».. رسالة نارية من مدحت شلبي لفرجاني ساسي

Print
«الحب بالأفعال مش بالكلام».. رسالة نارية من مدحت شلبي لفرجاني ساسي «الحب بالأفعال مش بالكلام».. رسالة نارية من مدحت شلبي لفرجاني ساسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة نارية إلى التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، وذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله بشكل رسمي عن صفوف القلعة البيضاء وعدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كان فرجاني ساسي، كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب، في الفترة الأفضل في حياتي، عشت فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج بالبطولات، وهى دي سنة الحياة وأتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة».
وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: «فرجاني ساسي، أخيرًا نطق، بعدما كان يتلاعب بجماهير الزمالك بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه»، مضيفًا :«رحيل اللاعب التونسي كان متوقع».

ووجه شلبي رسالة لفرجاني، قائلاً :«الحب بالأفعال مش بالكلام، لو كنت بتحب الزمالك، فعلاً كنت جئت إلى لاستكمال الموسم مع النادي الأبيض، أو على الأقل خوض 4 مباريات مع الفريق، خاصة أن النادي الجديد، الذي ستنضم له لم يبدأ فترة الاعداد حتى الأن»، مضيفًا :«أنت لم تفعل أي شئ في تاريخك إلا مع نادي الزمالك»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»