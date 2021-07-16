«الحب بالأفعال مش بالكلام».. رسالة نارية من مدحت شلبي لفرجاني ساسي

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وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة نارية إلى التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله بشكل رسمي عن صفوف القلعة البيضاء وعدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كان فرجاني ساسي، كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب، في الفترة الأفضل في حياتي، عشت فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج بالبطولات، وهى دي سنة الحياة وأتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة».

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: «فرجاني ساسي، أخيرًا نطق، بعدما كان يتلاعب بجماهير الزمالك بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه»، مضيفًا :«رحيل اللاعب التونسي كان متوقع».

ووجه شلبي رسالة لفرجاني، قائلاً :«الحب بالأفعال مش بالكلام، لو كنت بتحب الزمالك، فعلاً كنت جئت إلى مصر لاستكمال الموسم مع النادي الأبيض، أو على الأقل خوض 4 مباريات مع الفريق، خاصة أن النادي الجديد، الذي ستنضم له لم يبدأ فترة الاعداد حتى الأن»، مضيفًا :«أنت لم تفعل أي شئ في تاريخك إلا مع نادي الزمالك»