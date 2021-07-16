الغندور يوجه رسالة نارية لإمام عاشور.. ويؤكد: اللاعب يتعرض لحرب شديدة

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أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادر على تعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي الأبيض.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية: «إمام عاشور، هو مشروع نجم كبير جدًا، يمتلك كل مقاومات لاعب كرة القدم، فهو لديه سرعات كبيرة ويجيد اللعب بكلتا قدميه والتسديد من خارج منطقة الجزاء، فضلًا عن قدرته على المراوغة».

وأضاف: «إمام عاشور، شارك في أكثر من مباراة واستطاع تعويض غياب فرجاني ساسي، وظهر بمستوى مميز للغاية حيث نجح في إحراز 4 أهداف في 5 مباريات، ولكن جاء إيقافه من اتحاد الكرة 12 مباراة، ليوقف انطلاقة اللاعب القوية مع الفريق الأبيض».

وتابع :«للأسف إمام، يتعرض لحرب شديدة جدًا ومحاولة للتقليل منه ومحاولة من إيقاف موهبته، محاولات خارجية، ومحاولات يتحملها اللاعب وسنه الصغير وقلة خبراته واندفاعه».

وأكمل:«إمام عاشور، محتاج يتحكم في انفعالاته أكثر من ذلك ويركز في الملعب فقط، حتى لا يتأثر مستواه الفني، والإعلام يبعد عنه، لأنه لما يمسك في لاعب بيبقى عاوز يخلص عليه وإمام، من هؤلاء اللاعبين«.