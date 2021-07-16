منة فضالي عن أزمة حلا شيحة: وقعت من عنينيا كلنا

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هاجمت الفنانة منة فضالي، الفنانة حلا شيحا، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، ضد فيلم مش أنا، الذي ظهرت فيه بجانب النجم تامر حسني.

وقالت منة: والله انا مضايقة جدا من اللي هي بتعملو ده، وعيب هو وقت الشغل تلبس وتسلم وتتصور عادي وبعدين تغلط ليه وبعدين تقلع الحجاب، وترجع تشتغل وتقول كنت غلطانة، وبعدين تناقض ديني وكل حاجة الإنسان المتدين لازم يكون ثابت على كلامه، مش يغير كلامه كل فتره على حسب في جواز وحجاب واعتزاز أو في شهره ونجومية وكافرات وفلوس، وبعدين نغلط في حق الزملاء محدش ضربها على ايديها علشان تشتغل ولا تامر أجبرها تتصور المشاهد دي، مينفعش كده عيب وعيب أوي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: أنا بحبها برغم إني معرفهاش لكن هي وقعت من عنينا كلنا، ولو هي اعتزلت واختارت البيت ربنا يكرمها يارب ويسعدها بس من غير مواعظ ممكن تكون مؤقتة وغلط في النجوم.

كانت «شيحة» قالت مُنتقدة نشر «حسني» الكليب الغنائي، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحة: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .(إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليق «حسني» وإخراج سارة وفيق.