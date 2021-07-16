★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يرى أن خطاب الرئيس السيسي الخاص بسد النهضة الذي القاه في مؤتمر واحتفالية حياة كريمة، موجه للخارج أكثر من للداخل والرئيس كان على قدر عال من الشفافية مع الرأي العام المصري، ويؤكد للمجتمع الدولي أن مصر لازالت ترفع غصن السلام والتعاون والتنمية المشتركة.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة والمذاع على قناة إكسترا نيوز، هناك مغالطالت من الجانب الاخر حيث حاول تصوير مصر وكأنها تقف حجر عثرة في سبيل تحقيقهم للتنمية حيث أن الرئيس اليوم فكك هذا الامر بشكل بسيط للغاية وأننا ليس لدينا ازمة على الاطلاق بالعمل مع إثيوبيا والسودان ونجعل نهر النيل نهرا تشاركيا يحقق التنمية والنهضة للدول الثلاث ولاشقائنا في افريقيا، بشرط وهو الحفاظ على الحقوق المصرية والا تكون مثل هذه المشروعات أو التوجهات ماسة بحقوق مصر وتشكل ضررا للشعب المصري.

وتابع عكاشة «مصر قدمت رسالة واضحة للمجتمع الدولي وكما قال الرئيس ذهبنا إلى مجلس الامن كي نضع هذه القضية على اجندة الاهتمام الدولي والموقف المصري عبر عنه الرئيس بشكل واضح جدا حيث نريد ان نتشارك مع اشقائنا وعدم حرمانهم من التنمية بل على العكس لدينا القدرات للمشاركة وأن نعيش سويا، لذا فخطاب الرئيس كان لقطع أي التباس تحاول الاطراف الاخرى الترويج له.