أخبار عاجلة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» -
الجيزة: إنارة شوارع كفر الجبل استجابة لشكاوى المواطنين (صور) -
"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة -
الجيزة: رصف طريق التجنيد وموقف «الأتوبيس» وطريق سنترال الرماية (صور) -
البنك المركزي يكشف حقيقة النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية -
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي» -
بعد برونزيتي سيف عيسى وهداية ملاك.. عضو اتحاد التايكوندو: إنفاقنا على اللعبة «متوسط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزيرة الهجرة: انزعجت من الانتقادات في أول سنة بالوزارة..

Print
وزيرة الهجرة: انزعجت من الانتقادات في أول سنة بالوزارة.. فيديو وزيرة الهجرة: انزعجت من الانتقادات في أول سنة بالوزارة..

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج على تعرضها للهجوم، قائلة: إن «العمل العام لابد له من هجوم، والجميع قد يتعرض لهذا الموضوع»، مضيفة «أن الكمال لله وحده، والأخطاء موجودة وأحيانا يلفت الانتقاد نظري لأشياء لم أكن أنتبه لها، لكن الهجوم للهجوم لا يصح».

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامي، حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على صدى البلد، «أنني لا استطيع تحديد تيارات بعينها تستهدفني إنما بالتأكيد يوجد هجوم ونقد وقد يصل للتعدي في بعض الأوقات على شخصي وعائلتي»، مضيفة «أننا في مهمة وطنية خالصة، يجب أن نعمل دون أن نلتفت إلى المواقف التي تريد إيقافنا».

وتابعت الهجوم كان في أول سنة من تولي الوزارة كان مزعجا بالنسبة لي وللأسرة أيضًا بسبب أنني لم أكن معتادة على تلقى الهجوم، مضيفة: «أنما الآن أصبحت معتادة على ذلك والأسرة دائما تناصرني وتشجعني».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو

فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو

الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو

الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو

جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو

جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو