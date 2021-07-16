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شاهد قصة أكبر مشجع أهلاوي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز .. صور

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شاهد قصة أكبر مشجع أهلاوي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز .. صور شاهد قصة أكبر مشجع أهلاوي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز .. صور

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حرص رضوان بلال، مواطن مصري يقيم في المغرب، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في المغرب، على استقبال المشجع الأهلاوي على هامش مران الفريق اليوم، وقدم له الشكر لحرصه على دعم الأهلي ومؤازرته الفريق طوال هذه السنوات.

ويبلغ المشجع المصري رضوان بلال ٧٥ عامًا، ويقيم في المغرب منذ ٤٣ سنة تقريبًا، ويحرص على دعم الأهلي في جميع مبارياته التي تقام بالمغرب. وقال إنه يعكف على حضور جميع مباريات الأهلي التي تقام في المغرب لعشقه للنادي الكبير عبر تاريخه الطويل، موضحًا أنه يتابع كذلك جميع مباريات الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية عبر الفضائيات.

وخاض الأهلي مران أمس على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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