إجراء 16710 عملية جراحية بمستشفى كفر الشيخ العام

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى كفرالشيخ العام، قامت خلال النصف الأول من العام الجاري من 1 يناير 2021م وحتى 30 يونيه 2021م بإجراء 16710 عملية جراحية تنوعت بين عمليات ذات مهارة خاصة وعمليات كبرى وصغرى ومتوسطة حيث تم إجراء 238 عملية جراحية ذات مهارة خاصة و1335 عملية جراحية كبرى و1153 عملية متوسطة و1059 عملية جراحية صغرى، وتم إجراء 1041 جراحة بالعيادات الخارجية و11884 جراحة بقسم الاستقبال.

وأضافت أن المستشفى قامت بعمل 67182 فحص بالأشعة حيث قامت بعمل 2993 فحص بالرنين المغناطيسي و276 فحص بجهاز C arm و230 فحص دوبلر و1516 فحص ايكو و14671 رسم قلب و366 قسطرة و13004 أشعة مقطعية و246 فحص منظار و6376 فحص موجات فوق صوتية و27404 أشعة عادية .

وتابعت الدكتورة سوسن سلام أن المستشفى تقوم بتقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطن وبها العديد من الأقسام مثل جراحة المخ والأعصاب والطب النفسي والعلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام، مؤكدة أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وبها أطقم طبية على درجة عالية من التأهيل العلمي للتعامل مع جميع الحالات.

المصرى اليوم