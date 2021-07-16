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لاعب الأهلي ينضم رسميا لصفوف الاتحاد السنكدري صيف 2021 .. صور

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لاعب الأهلي ينضم رسميا لصفوف الاتحاد السنكدري صيف 2021 .. صور لاعب الأهلي ينضم رسميا لصفوف الاتحاد السنكدري صيف 2021 .. صور

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده مع حاتم بحيري لاعب سلة النادي الأهلي، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، خلال صيف 2021.

وقع اللاعب على عقود انتقاله مع زعيم الثغر في حضور رئيس النادي، وحازم الرجال أمين صندوق النادي، وذلك بعد أن حصل على الاستغناء الخاص به من الاهلي، الذي أنهى تعاقده معه عقب نهاية الموسم الحالي.

ويأتي التعاقد مع اللاعب الذي يجيد في مراكز صانع الألعاب والجناح، بعد رغبة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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