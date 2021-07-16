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الجيزة: كلبشة السيارات المعتدية علي الطريق ورصف طريق الكوم الأحمر (صور)

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شنت محافظة الجيزة، مساء الخميس، من خلال أحياء العجوزة والطالبية، حملات كلبشة ورفع للسيارات المتعدية علي الرصيف والجزر الوسطي والطريق بالانتظار الخاطئ، لما لها من تأثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة، وذلك بشوارع العجوزة، والسودان ومزلقان أرض اللواء شارع أشرف السباعى، وشارع الطريق الأبيض وشارع ترعة الزمر، وشارع شمال المحور، وشارع مرسى محمود بحي العجوزة، وشارع محمد أنور السادات بحي الطالبية.

كما واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في تطوير الطرق والمحاور المرورية، حيث تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال استكمال الطبقة السطحية للرصف وازدواج طريق الكوم الأحمر بطول ٥ كم بمركز ومدينة أوسيم والذي يعد أحد الطرق الحيوية التي سيساهم في تفتيت كثافات مرورية كبيرة.

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