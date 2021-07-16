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بعد الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالسجن المشدد.. عباس أبو الحسن: شكرًا للناس الجدعان

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بعد الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالسجن المشدد.. عباس أبو الحسن: شكرًا للناس الجدعان بعد الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالسجن المشدد.. عباس أبو الحسن: شكرًا للناس الجدعان

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عبر الفنان عباس أبوالحسن، عن سعادته بعد الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بالسجن المشدد 16 سنة على خلفية اتهامه من قبل 4 مواطنين بالتحرش بهم من بينهم أبوالحسن.

وقال «أبوالحسن»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «السجن المشدد 16 سنة على الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش بالرجال».

واستكمل «الحمد لله، شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم، شكرا لرجال النيابة، ومكتب النائب العام، وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل«، وشكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين وكل من ساندوا هذه القضية منذ تفجيرها، والشكر موصول أيضا للمحامي الذي أقام الدعوى.

المصرى اليوم

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