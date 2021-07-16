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«الكأس القطرية»: فرجاني ساسي وصل الدوحة للانضمام إلى الدحيل مجانًا

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«الكأس القطرية»: فرجاني ساسي وصل الدوحة للانضمام إلى الدحيل مجانًا «الكأس القطرية»: فرجاني ساسي وصل الدوحة للانضمام إلى الدحيل مجانًا

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كشفت قناة الكأس القطرية، عن النادي الجديد لفرجاني ساسي لاعب بعد إعلانه رسميا رحيله عن القلعة البيضاء.

وقالت قناة الكأس القطرية، إن فرجاني ساسي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتوقيع العقود والانضمام إلى نادي الدحيل في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «اللاعب التونسي فرجاني ساسي وصل إلى الدوحة تمهيدا للانضمام إلى نادي الدحيل».

وكان ساسي نشر رسالة وداع لجماهير الزمالك ومجلس الإدارة واللاعبين، معلنًا رحيله عن الزمالك وانقطاع علاقته بالنادي رسميًا بنهاية عقده في 30 يونيو.

وقال عبر انستجرام: «بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي.»

وأضاف: «عشنا لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهي دي سنة الحياة، أتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة المقبلة«.

المصرى اليوم

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