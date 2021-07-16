إجازة عيد الأضحي تبدأ من اليوم وتستمر 9 أيام .. أعرف العطلات المتبقية في 2021

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9 أيام إجازة متصلة للموظفين في عيد الأضحى، تبدأ اليوم الجمعة 17 يوليو، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، وذلك بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، أن موعد اجازة عيد الأضحي تبدأ رسميا في جميع المصالح الحكومية من غدا السبت مدفوعة الأجر مع استمرار امتحانات الثانوية العامة وفقًا للمواعيد المحدد لها من الجهات المختصة.

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إجازة عيد الأضحى 2021

أول يوم اجازة رسمية بعد عيد الاضحي يوافق عيد ثورة 23 يوليو ومن المقرر ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 29 يوليو، ثم ياتي يوم الإثنين 9 أغسطس موعد الاحتفال برأس السنة الهجرية، وبعدها اجازة يوم الأربعاء 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكري حرب أكتوبر المجيدة، ويبقي يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة مولد النبوى الشريف آخر أيام الإجازات في 2021.