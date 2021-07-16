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«عبير عبدالرحمن»: فوجئت بتكريمي من الرئيس خلال حضوري لمؤتمر حياة كريمة

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«عبير عبدالرحمن»: فوجئت بتكريمي من الرئيس خلال حضوري لمؤتمر حياة كريمة «عبير عبدالرحمن»: فوجئت بتكريمي من الرئيس خلال حضوري لمؤتمر حياة كريمة

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قالت المهندسة عبير عبدالرحمن ماضي، بنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، إنها فوجئت بتكريمها من الرئيس خلال حضورها لمؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة، وإنها منذ انطلاق المبادرة التي تستهدف 192 قرية في 5 مراكز بمحافظة المنيا هي: العدوة ومغاغة في شمال المحافظة، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس في الجنوب، وهي تعمل بمنتهي الحماس والجد لأنها مبادرة عظيمة أدخلت الفرحة في قلوب جميع المصريين خاصة سكان الريف.

وأكدت «عبير» أنها كانت تتولي مهمة رفع إحداثيات المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بقري المبادرة وتتابع نسب التنفيذ أولا باول، على مستوي جميع القطاعات، ونوهت أن تكريمها من رئيس الجمهورية هو وسام شرف لها وأهم يوم في حياتها على الإطلاق، موجهة الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذي يقدم كافة أشكال الدعم ويتابع تنفيذ المبادرة بشكل دوري ومستمر ويجوي جولات تفقدية باستمرار.
وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اثنين من أبناء محافظة المنيا لدورهما البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.
وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات، من بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين في إدارة التحول الرقمى وهما ريمون صفوت شفيق موظف بديوان محافظة المنيا، عبير عبدالرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دورا بارزا في إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.

المصرى اليوم

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