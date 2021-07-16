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مرور مفاجيء علي مستشفى الحامول المركزي

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مرور مفاجيء علي مستشفى الحامول المركزي مرور مفاجيء علي مستشفى الحامول المركزي

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بناء على توجيهات الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تم المرور المفاجئ برئاسة الدكتورة سهير عبدالجليل، مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة، والمكتب الفنى، وإدارة الجودة وإدارة الطب العلاجي وإدارة مكافحة العدوي وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الهندسة الطبية، على مستشفى الحامول المركزى.

وقام فريق المرور بالتأكد من حسن سير وإنضباط العمل حيث تم المرور على مختلف أقسام المستشفى، وبدأ الفريق مروره بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، ووحدة العناية المركزة، والحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي، والعمليات، والعيادات الخارجية.

وتم تلافي السلبيات التي وجدت أثناء المرور والتدريب على رأس العمل، ومناقشتها مع مدير المستشفى للوقوف عليها والعمل على تلافيها مستقبلا.

المصرى اليوم

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