البنزرتي: كايزر تشيفز لن يفوز على الأهلي الا بالحظ..وهذه حقيقة مفاوضات بيراميدز

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يرى التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، أن النادي الأهلي هو الأقرب للفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، غدًا السبت، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال فوزي البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية :«النادي الأهلي هو الأقرب للفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا، نظرًا لفارق الإمكانيات الكبيرة بينه وبين لاعبي الفريق الجنوب إفريقي»، مؤكدًا :«كايزر تشيفز فريق أقل من المتوسط».

واوضح :«كايزر تشيفز يعتمد على الدفاع فقط، وفي حال فوزه ببطولة افريقية سيكون عن طريق الحظ أو الصدفة، لأنه ليس أي شكل هجومي، ويعتمدون فقط على الهجمات المرتدة».

وعن اخطر اللاعبين في كايزر تشيفز قال: :«المهاجم ماركوفيتش، هو أفضل لاعبي الفريق بالاضافة إلى لاعب خط وسط كولومبي، ولديهم حارس مرمى ممتاز«.

وكان فريق كايزر تشيفز، تأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا على حساب الوداد المغربي، بعد فوزه عليه بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

وعن حقيقة تلقيه عروض من الزمالك وبيراميدز قال: «الزمالك فاوضني الموسم الماضي لكن لم تستمر المفاوضات إلى درجة متقدمة، وما حدث مع بيراميدز لا يرتقي لدرجة المقاوضات».

وعن مصير محمد أوناجم المعار من الزمالك للوداد، قال :«لا أعرف حتى الآن إن كان أوناجم سوف يعود إلى الزمالك من جديد أو يستمر في الوداد».