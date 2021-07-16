كلية الشرطة 2021 .. الشروط والمواعيد وخطوات التقدم لخريجي الثانوية والكليات المطلوبة

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أعلنت وزارة الداخلية بان التقدم مفتوح لكل من ينطبق عليهم الشروط من خريجي الشهادة الثانوية العامة والأزهرية الحاصلين على مجموع 65 %، كحد ادني من خريجي دفعة العام الحالي والسابق.

أكدت وزارة الداخلية أن التقدم إلى كلية الشرطة 2021 من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت هنــــا يتم تسجيل البيانات المطلوبة والانتظار إلى تحديد موعد الاختبار الاول

الشروط والمواعيد التقدم إلي كلية الشرطة عام 2021

مواعيد التقديم طلبات الالتحاق إلى كلية الشرطة تختلف حسب نوع الشهادة وسنة التخرج، يبدأ خريجي الثانوية العامة والازهرية عام 2020 خطوات التقدم من يوم 20 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل، أما الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لعام 2021 يبدأ التقدم من يوم 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

حددت وزير الداخلية بعض المتخصص للفتيات من خريجي كليات الحقوق والطب البشري والآداب والعلوم الطبية وعلاج طبيعي والصيدلة والاسنان والتمريض وفنون تطبيقية والتربية الرياضية وألسن وإعلام للتقدم إلى كلية الشرطة طبقا للشروط المطلوبة

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريان .

2- يشترط أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة.

3- ألا يكون سبق صدور الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن يكون الطالب المتقدم مستوفيًا كل الشروط الخاصة باللياقة والصحية.

5- ألا يقل طول المتقدم عن عن 170 سم.

7- تحقيق شرط القوام أقصى وزن = طول الطالب المتقدم – 90 .

8- ألا يزيد سن المتقدم في أول شهر اكتوبر المقبل عن 22 سنة.

9- يشترط ان الطالب المتقدم إلى كلية الشرطة ألا يكون متزوجًا.