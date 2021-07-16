بدءًا من الليلة.. Netflix تعرض فيلم «عاش ياكابتن» 

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بعد عرضه بسينما زاوية واستقبال الجمهور له، يعرض ابتداء من اليوم الجمعة، فيلم «عاش يا كابتن» على أحد المنصات ليكون أول فيلم تسجيلي مصري يعرض على منصة Netflix.

حاز الفيلم في ختام مهرجان سيول الدولي لسينما الأطفال بكوريا الجنوبية على جائزة أفضل إخراج للمخرجة مي زايد.

وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في جوائز النقاد للأفلام العربية والتي ينظمها مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي ٢٠٢١ وقام بالتصويت ١٦٠ ناقد من ٦٣ بلد.

فيلم عاش يا كابتن يتتبع على مدار 4 سنوات رحلة «زبيبة» الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

«عاش يا كابتن» من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، ومشاركة في الإنتاج أنكا بیترسن وأنَا بولستر، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وتصحیح الألوان منحة مقدمة من شركة أندرومیدا فیلم، وهو إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك وقد عرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك «أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة» وحصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا «أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم».

- صورة أرشيفية