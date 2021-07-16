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البنزرتي يوضح حقيقة مفاوضات تدريب

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البنزرتي يوضح حقيقة مفاوضات تدريب الزمالك البنزرتي يوضح حقيقة مفاوضات تدريب

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قال فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد المغربي، أنه تلقى عرضاً لتدريب الفريق الأول بنادي خلال الموسم الماضي ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية: «الزمالك فاوضني الموسم الماضي لتولي مسئولية الفريق لكن لم تنجح المفاوضات ولا يوجد شئ في الوقت الحالي مع أي فريق مصري».

وتطرق البنزرتي للحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، مؤكدًا أن الأخير يعتمد على أسلوب دفاعي وأن فريقه أضاع الكثير من الفرص خلال مواجهة الدور نصف النهائي.

وينتظر صاحب الـ71 عام قرار إدارة نادي الوداد المغربي بتحديد مصيره خلال الفترة المقبلة وسط توقعات برحيله بسبب الفشل في التتويج باللقب الأفريقي.

ويمتلك فوزي البنزرتي مسيرة تدريبية رائعة حيث تمكن من تحقيق نحو 22 لقب متنوع بين قاري ومحلي ياتي في مقدمتهم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

المصرى اليوم

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