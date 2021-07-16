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نص وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة

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نص وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة نص وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة

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أعلن الرئيس عبدالفتاح إطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وجاء في نص الوثيقة التي وقعها الرئيس السيسي في احتفالية باستاد القاهرة بحضور عشرات الآلاف من جميع فئات الشعب المصري: مستعينا بالله.. واثقا في قدرات وطننا الغالي.. مؤمنا بإرادة شعبنا العظيم في مواجهة التحديات.. ويقينا بأن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات، وما تحمل من صعوبات لتظل مصرنا عزيزة أبية.. أعلن انطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» ليكون علامة مضيئة وسنة حسنة في مسيرة الأمة المصرية.. ودائما بقوة وإرادة شعبها ستحيا .. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر«.

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