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الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات السيارات المدرعة (صور)

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نظمت كلية هندسة التصميم الإبداعي ‏بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل بعنوان «تطوير وإنتاج متراكبات فائقة المتانة من الفولاذ والبوليمر لتطبيقات السيارات المدرعة»، اليوم الخميس.

وقال الدكتور محسن عبدالنعيم حسن، أستاذ ورئيس قسم هندسة وعلوم المواد، أن ورشة العمل تأتي في إطار تفعيل مخرجات المشروع البحثى المشترك بين الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع ‏مركز بحوث الفلزات، ومركز التميز العلمي في وزارة الإنتاج الحربي بتمويل من صندوق التنمية للعلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح أن محاور ورشة العمل تناولت مناقشة أحدث التطورات التي تمت في تطوير السبائك الفولاذية المستخدمة في تدريع السيارات مع التركيز على تطوير وإنتاج متراكبات جديدة من رقائق الفولاذ والبلاستيك لاستخدامها في تدريع المركبات،

وأشار إلى مشاركة جهات بحثية ‏كثيرة بورشة العمل والعديد من الشركات الحديثة في قطاع التدريع وشركة «برومك» التي شاركت في تنظيم ورشة العمل وكانت الراعى الرئيسى لها.

وأوضح الدكتور وائل محمود الباحث المناوب بالمشروع، انه تم مشاركة خبراء من شركة «داسو»الفرنسية العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث تم مناقشة أحدث التطورات في نظم المحاكاة الديناميكية للمتراكبات فائقة المتانة ‏كما تم تنظيم معرض على هامش ورشة العمل لأجهزة رفع الأبعاد الثلاثية بالليزر.

بمشاركة خبراء من "داسو" .. الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات السيارات المدرعة (صور)
بمشاركة خبراء من "داسو" .. الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات السيارات المدرعة (صور)
بمشاركة خبراء من "داسو" .. الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات السيارات المدرعة (صور)
بمشاركة خبراء من "داسو" .. الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات السيارات المدرعة (صور)
بمشاركة خبراء من "داسو" .. الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل لتطبيقات السيارات المدرعة (صور)

المصرى اليوم

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