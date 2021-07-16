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وزير الخارجية الأسبق: فرضت مواقفها على العالم والدولة تعمل على الاستقرار والتنمية..

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وزير الخارجية الأسبق: مصر فرضت مواقفها على العالم والدولة تعمل على الاستقرار والتنمية.. فيديو وزير الخارجية الأسبق: فرضت مواقفها على العالم والدولة تعمل على الاستقرار والتنمية..

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قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن العلوم السياسية تغيرت في عصر جائحة كورونا، وأصبحت لها ثلاث محددات هم: القوة الذاتية والثقة والقيادة، مضيفا: إذا نظرنا إلى مبادرة حياة كريمة وما يجري الآن داخل فسنري تطبيقا عمليا لهذه النظرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن مصر تتمتع بالقوة الذاتية النابعة من الداخل، ومن مواقفها التي فرضتها على العالم، ولديها الثقة في التقدم والسير إلى الأمام بخطوات ثابتة، وتتحلى بالقيادة في محيطها الاستراتيجي.

وأضاف أن ما تفعله مصر هي استراتيجية جديدة في المحيط الاستراتيجي الذي تعيش فيه، مضيفا أن الدولة تعمل على السلام والاستقرار والتنمية في محيطها، لتضمن لنفسها العيش بأمان وتواصل التنمية.

المصرى اليوم

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