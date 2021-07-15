إسرائيل تشارك بطائرتها لحماية معرض «إكسبو 2020» في دبي

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اختارت شرطة دبي منظومة طائرات مسيرة من شركة إسرائيلية سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال معرض «إكسبو 2020» في دبي الذي سيتفتتح في أكتوبر القادم، بحسب ما أوردته صحيفة «جلوبس الاقتصادية».

وقالت مصادر إماراتية إن شرطة دبي وضعت احتمالات لسيناريوهات متوقعة خلال المعرض قد تفسده عالميًا، مشيرة إلى أنها تخشى أولًا من استهداف جماعة أنصار الله «الحوثيين» لأهداف قريبة مستغلة الحدث لتحقيق مرادها بحرب اليمن.

من جهتها كشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية عن أن طائرات إسرائيلية مسيرة ستشارك في تأمين وحماية المشاركين في المعرض الدولي، مؤكدة أن الإمارات ستنشر منظومة طائرات إسرائيلية مسيرة في كافة أنحاء مدينة دبي وقت افتتاح المعرض.