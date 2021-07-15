★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء كلمته خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» أن «أن ممارسة الحكمة لا يعني القبول بالمساس بمقدرات هذا الوطن، لافتًا أن لدى مصر في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة»

وأكد الرئيس أن «المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.

وتابع: «أفخر بالنتصارات العديدة والمتلاحقة التي حققها المصريون بسواعد مصرية معبرة عنة إرادة الشعب في استعادة مصر ممن أرادوا سلب هويتها عبر ايديولوجيات متطرفة»

وتابع: «لم أخشى غير الله، ولم يكن لي هدف سوى الوطن ولم أسعى سوى بالعمل»

وأشاد السيسي بـ«عبقرية الشعب المصري الباسل الذي استلهم عراقته وجذوره الحضارية»

وأضاف السيسي أن المشروعات القومية الكبرى ما هي إلى عن إرادة المصرؤيين في البناء

وانطلقت مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، بهدف رفع مستوى المعيشة في التجمعات الريفية المستهدفة.