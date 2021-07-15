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: ممارسة الحكمة لا تعني القبول بالمساس بمقدرات هذا الوطن

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السيسي: ممارسة الحكمة لا تعني القبول بالمساس بمقدرات هذا الوطن : ممارسة الحكمة لا تعني القبول بالمساس بمقدرات هذا الوطن

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قال الرئيس عبدالفتاح أثناء كلمته خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» أن «أن ممارسة الحكمة لا يعني القبول بالمساس بمقدرات هذا الوطن، لافتًا أن لدى في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة»

وأكد الرئيس أن «المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.

وتابع: «أفخر بالنتصارات العديدة والمتلاحقة التي حققها المصريون بسواعد مصرية معبرة عنة إرادة الشعب في استعادة مصر ممن أرادوا سلب هويتها عبر ايديولوجيات متطرفة»

وتابع: «لم أخشى غير الله، ولم يكن لي هدف سوى الوطن ولم أسعى سوى بالعمل»

وأشاد السيسي بـ«عبقرية الشعب المصري الباسل الذي استلهم عراقته وجذوره الحضارية»

وأضاف السيسي أن المشروعات القومية الكبرى ما هي إلى عن إرادة المصرؤيين في البناء

وانطلقت مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، بهدف رفع مستوى المعيشة في التجمعات الريفية المستهدفة.

المصرى اليوم

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