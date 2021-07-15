اعتماد خدمة المكالمات الصوتية بتقنية «VoLTE»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية «VoLTE» بسوق الاتصالات المصرية، والتي لم يكن معمولًا بها بمصر مسبقًا.

وقال الجهاز إن الشركات مشغلة خدمات الاتصالات تقدمت للحصول على موافقة الجهاز لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية لمشتركيها على شبكاتها، ووافق الجهاز بعد أن قامت الشركات باستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم الخدمة.

وتتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه، وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالى.

أوضح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن عدد مستخدمى خدمات التليفون المحمول المستفيدين من إتاحة التقنية الجديدة يُقدر بنحو 15 مليون مشترك، وهم المشتركون الذين تدعم هواتفهم الذكية تقنية VoLTE، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بالتزامن مع زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية في السوق المصرية، علمًا بأن الخدمة متاحة في المناطق التي تتوافر فيها التغطية باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في مختلف مناطق السوق المصرية.