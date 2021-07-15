مظاهرة فنية في حب أحمد عز بالشيخ زايد بسبب "العارف"

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حرص الفنان أحمد عز على حضور عرض فيلمه الجديد «العارف» مع جمهوره في سينما أركان بالشيخ زايد،بحضور المنتج جابي خوري.

والتفت الجماهير حول«عز» وتسابقوا على التصوير معه والثناء على الفيلم.

وكان العارف بطولة النجم أحمد قد تصدر قائمة الاعلي إيراد بشباك تذاكر السينما، وحقق في أول ليلة عرض أمس الأربعاء، مليون 262 ألف جنيه.

ومعروف أن النجم أحمد عز قد أحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد«العارف»، امس الأول، باحدي المجمعات السينمائية الكبري،بالقاهرة الجديدة، بحضور باقي أبطال العمل الفنان أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوي.

وحرص على مشاهدة الفيلم إلى جانب أبطاله الفنان محمد جمعة،كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادي مهنى، محمد عبدالرحمن «توتا»، مصطفى بسيط.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.