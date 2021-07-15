خبيرة إتيكيت تكشف مواعيد الزيارات في العيد

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قالت رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، إنه يجب الحرص أن تدعوا أقاربك للزيارات في العيد قبل الميعاد بـ 48 ساعة؛ أما إذا كانت قرابة من الدرجة الأولى من الممكن أن تكون في نفس اليوم .

وأضافت "حسين"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، اليوم الخميس، أنه يجب الحرص على الاهتمام دائمًا أن تقدم الهدية في اليد اليسرى لربة المنزل ولا تتركها على أي طاولة، ومن المستحب في أيام العيد اصطحاب علب كعك وبسكوت أثناء الزيارات، أو عمل مقدار من الكعك واصطحابه معك لتقديمه لأهل المنزل.

وتابعت: "يفضل أن يقدم الكعك والبسكوت على "طاولة الشاي" ونضع الأطباق والكعك بداخلها، أو حددي مكان مخصص يوجد فيه الكعك والبسكوت واتركي مساحة للضيوف للتصرف حسب حريتهم الشخصية".