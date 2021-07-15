مدبولي: «حياة كريمة» تضخ 1.5 مليار جنيه قروض لإقامة مشروعات متناهية الصغر بالريف

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيجرى ضخ مليار ونصف المليار جنيه في صورة قروض لمشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس السيسى، إن مشروع حياة كريمة يستهدف إنشاء 64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة، مؤكدًا أن مشروع حياة كريمة، يستهدف التنمية الاقتصادية والتشغيل، وتوفير فرص عمل لأهالى الريف المصري، سواء دائمة أو مؤقتة بجانب برامج تدريب.

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إن أكثر من نصف الشعب المصري سيستفيد من مبارة حياة كريمة، لافتًا إلى أن المبادرة ستواكب تحقيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة «سكن كريم» والتي تستهدف إعادة تأهيل 360 ألف وحدة سكنية في قرى الريف المصري.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمبادرة تبلغ 700 مليار دولار، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من هذ المشروع العملاق شملت 375 قربة من اجمالي افقر 1000 قرية.

وأكد أنه المشروع القومي الوحيد الذي يستهدف أكثر من نصف الشعب المصري؛ إذ يستهدف 58% من المواطنين.

كما أشار إلى أنه سيجرى إنشاء مجمع حرفي صغير على مساحة تصل لفدان في كل وحدة محلية، بناء على الحرف والفرص الموجودة في كل قرية، مضيفًا أن القطاع الخاص هو من سيدير هذه المنظومة، ويسوق للشباب هذه المشروعات.

وذكر أن: «المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وبدأنا برامج تدريب مهني كبيرة لتدريب الشباب على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.. وفيما يتعلق بالشمول المالي، فسنتيح كل الخدمات المالية، ونحن نتحدث عن 4500 قرية، وكل قرية لها ظروفها وطبيعتها وحالتها».

واختتم حديثه: «إن شاء الله نتلاحم ونكون قادرين على إنهاء مشكلات الريف المصري ونحتفل بانتهاء كل مرحلة من المراحل لهذا المشروع العظيم».

وانطلق المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وانطلقت مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، بهدف رفع مستوى المعيشة في التجمعات الريفية المستهدفة.