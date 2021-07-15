الجندي ومهند في المركز الثالث بمنافسات السلاح لنصف نهائي فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تقدم أحمد الجندي المتأهل لأولمبياد طوكيو ومهند طارق إلى المركز الثالث في منافسات السلاح بنصف نهائي فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

واحتل الجندي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 569 نقطة وعلي الدين شريف المركز التاسع برصيد 533 نقطة، بينما في المجموعة الثانية جاء مهند طارق في المركز الثالث برصيد 525 نقطة ونور الدين كريم في المركز 18 برصيد 483 نقطة.

وتصدر البيلاروسي أليكس كورس ترتيب المجموعة الأولى برصيد 583 نقطة والألماني بيلي يوبيل في المركز الثاني برصيد 575 نقطة، وفي المجموعة الثانية تصدر البيلاروسي ماكسيم ماروك برصيد 537 نقطة وفي المركز الثاني الأوكراني فلاديسلاف شيكان برصيد 529.

وتقام عبدقليل منافسات الليزر رن للمجموعتين لتحديد المتأهلين للنهائي وعددهم 36 لاعبا.

وكان منتخب السيدات قد نجح في التأهل لنهائي فردي السيدات بـ3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

وتقام منافسات النهائي لفردي السيدات غدا الجمعة، على أن تقام منافسات نهائي فردي الرجال يوم السبت المقبل.

ويشارك في منافسات اليوم 92 لاعب من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.