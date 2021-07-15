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القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في وفاة الرئيس السابق

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القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في وفاة الرئيس السابق القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في وفاة الرئيس السابق

القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في وفاة الرئيس السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة الرئيس السابق ممنون حسين ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين ـ رحمه الله ـ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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