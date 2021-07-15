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محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لميناء بورسعيد البري

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محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لميناء بورسعيد البري محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى لميناء بورسعيد البري

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية الجارية بالميناء البرى الجديد استعدادا لبدء التشغيل التجريبى للميناء البرى بحى الضواحى غدا الجمعة ١٦ يوليو ،وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، ومسؤولى شركات النقل الجماعى جوباص وسوبر جيت وشرق الدلتا، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وأكد «محافظ بورسعيد» على أنه سيتم التشغيل التجريبى لوسائل النقل الجماعى بين المحافظات في الميناء البرى الجديد ( سوبر جيت وشرق الدلتا وجوباص )، بالإضافة إلى سيارات نقل الركاب بين المحافظات بداية من يوم الجمعة، وجارى الانتهاء من كافة التجهيزات استعدادا للتشغيل .

وأشار «محافظ بورسعيد» أن المحافظة قامت بإنشاء مجمع المواقف الجديد، على أعلى مستوى، وسيتم تقديم خدمة تليق بالمكان، من خلال شركات إدارة الميناء والصيانة والنظافة والأمن، لافتا أن المجمع البرى الجديد سيشمل كافة وسائل النقل بين المحافظات، وسيكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين، كونه مصمم على أعلى طراز، مشيرا أن الميناء البرى يمثل طفرة في مستوى المشروعات الخدمية التي شهدها حى الضواحى مؤخرا .

المصرى اليوم

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