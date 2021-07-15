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محافظ المنيا : أهالي القرى سوف يجنون ثمار مبادرة حياة كريمة

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محافظ المنيا : أهالي القرى سوف يجنون ثمار مبادرة حياة كريمة محافظ المنيا : أهالي القرى سوف يجنون ثمار مبادرة حياة كريمة

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، ان المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية .

ووجه «المحافظ» أعضاء الجهاز التنفيذي، بالمتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها. مؤكدا اننا جميعاً في مركب واحد وشركاء في المبادرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وقال «المحافظ» إنه جاري تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع. حيث جاري العمل في تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب، وذلك من خلال إنشاء محطات للمياه، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات بأقطار مختلفة، بتكلفة تصل إلى مليار و419 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية،

المصرى اليوم

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