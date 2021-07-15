محافظ المنيا : أهالي القرى سوف يجنون ثمار مبادرة حياة كريمة

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، ان المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية .
ووجه «المحافظ» أعضاء الجهاز التنفيذي، بالمتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها. مؤكدا اننا جميعاً في مركب واحد وشركاء في المبادرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
وقال «المحافظ» إنه جاري تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع. حيث جاري العمل في تنفيذ 219 مشروعا لمياه الشرب، وذلك من خلال إنشاء محطات للمياه، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات بأقطار مختلفة، بتكلفة تصل إلى مليار و419 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية،