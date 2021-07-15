بيطرى الأقصر : فتح جميع المجازر لاستقبال أضحية الأهالى بالمجان فى العيد

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أوضح دكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تم تفعيل غرفة العمليات في المديرية والإدارات التابعة على مدار الساعة وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بما يستجد. كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر الحكومية على مدار ايام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه تقرر مد فترة العمل في جميع المجازر حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة في اعداد المذبوحات، كما وافق المستشار مصطفى ألهم على الذبح مجانا خلال وقفة وأيام عيد الأضحى.

أكد بشار، تدعيم المجازر بأطباء اضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حيث تم توزيع كمامات وملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر والتنسيق مع مجالس المدن كل في نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة. وتم التنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين- مباحث التموين- شرطة المسطحات- المحليات ) لتكثيف حملات المرور على اماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.