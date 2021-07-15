أخبار عاجلة

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية» -
الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو -
فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو -
الأهلي يضم 3 صفقات سوبر رسميا بأوامر موسيماني في صيف 2021 .. فيديو -
"هيئة الفضاء" تعزز شراكتها مع إيرباص ومجموعة من الشركات الأوروبية -
جماهير الأهلي تحاصر موسيماني في البحر خلال عطلته القصيرة .. فيديو -
تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور في القاهرة -
أحمد موسى عن صور رئيس الوزراء بالمنوفية: «الناس دى محدش كان بيسأل فيهم» (صور) -
أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تركيب محطة رصد ذاتي لرصد الانبعاثات البيئية في محيط مصنع كيما بأسوان

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة البيئة تم البدء في تركيب محطة الرصد الذاتي في محيط مصانع كيما بأسوان، لرصد انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين وأول أكسيد الكربون والاتربة بأنواعها العالق والمستنشق والأوزون ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية واتجاهات الرياح.

واوضح الدكتور ممدوح السيد رئيس جهاز شؤون البيئة بأسوان، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح نحو الاهتمام بتنمية حقيقه في صعيد وتحسين الصحة العامة والحفاظ على البيئة، وبتعليمات من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لافتًا إلى انه تم تحديد موقع المحطة للرصد اللحظي بمعرفة فريق عمل متخصص بوزارة البيئة طبقا لدراسات الاتجاه وسرعة الرياح السائدة.

وأضاف أنه تم تركيب المحطة اعلي سطح مبني مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بمنطقه كيما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد المانيا في طوكيو

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد امام ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد امام ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة

«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة