تركيب محطة رصد ذاتي لرصد الانبعاثات البيئية في محيط مصنع كيما بأسوان

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بدأت وزارة البيئة تم البدء في تركيب محطة الرصد الذاتي في محيط مصانع كيما بأسوان، لرصد انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين وأول أكسيد الكربون والاتربة بأنواعها العالق والمستنشق والأوزون ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية واتجاهات الرياح.

واوضح الدكتور ممدوح السيد رئيس جهاز شؤون البيئة بأسوان، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاهتمام بتنمية حقيقه في صعيد مصر وتحسين الصحة العامة والحفاظ على البيئة، وبتعليمات من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لافتًا إلى انه تم تحديد موقع المحطة للرصد اللحظي بمعرفة فريق عمل متخصص بوزارة البيئة طبقا لدراسات الاتجاه وسرعة الرياح السائدة.

وأضاف أنه تم تركيب المحطة اعلي سطح مبني مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بمنطقه كيما.