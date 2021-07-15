إحالة هولندية للجنايات في تهريب كوكايين ومواد وأقراص مخدرة بمطار الغردقة

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أحال المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر راكبة هولندية الجنسية لمحكمة الجنايات في واقعة قيامها بتهريب مواد وأقراص مخدرة كانت مخباة داخل ملابسها بعدد من الحقائب لدى وصولها لمطار الغردقة الدولي.

وتبين من تفاصيل الواقعة تمكن جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة بالتنسيق مع مباحث المطار من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إيزي جيت القادمة من أمستردام اشتبه عمر قرشى البارودى مأمور الجمرك في راكبة هولندية الجنسية، بدأ عليها الارتباك وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبوالحسن مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان رئيس القسم فتبين وجود أجسام معتمة .

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير الجمارك قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش حقائبها فتبين وجود 5 جرام من مادة يشتبة أن تكون لمخدر الكوكايين و٢٧٠ جرام من مسحوق يشتبه ان تكون مادة مخدرة و٨٧٥ كبسولة و200 قرص يشتبه أن تكون مواد مخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها وتم الجرد بلجنة مكونة من محمود صبرى وهيثم خلف الله بحضور هانى عبدالحافظ رئيس قسم الأمن الجمركى .

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢١ والإجابة للنيابة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

فيما قرر المستشار حسن عادل رئيس النيابة حبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات وقرر قاضي المعارضات اخلاء سبيلها وذلك بكفالة ١٠ الاف جنيه على ذمة التحقيق.