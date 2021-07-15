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المبعوث الأممي يحذر من انهيار النظام المصرفي الليبي

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المبعوث الأممي يحذر من انهيار النظام المصرفي الليبي المبعوث الأممي يحذر من انهيار النظام المصرفي الليبي
طالب باتحاد فرعي البنك المركزي

المبعوث الأممي يحذر من انهيار النظام المصرفي الليبي

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم (الخميس)، من أن النظام المصرفي الليبي سينهار على الأرجح إذا لم يتحد فرعا البنك المركزي المتوازيين في البلاد.

وبيّن "كوبيش" في اجتماع لمجلس الأمن، أن انقسام البنك المركزي المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحّدة، أدى إلى أن يراكم الفرعان ديونًا لكي يمول كل منهما حكومته المعنية.

وأضاف أن إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد البنك المركزي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأوصى المبعوث بتدقيق مالي دولي لفرعَي البنك، بخطوات قد تؤدّي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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