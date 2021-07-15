مبادره لتوفير لبن غير مغشوش بمركز بيلا

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في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوي الجمهورية، من أجل زيادة انتاج مصر من الألبان ومشتقاته وتوفير لبن عال الجودة خال من الملوثات والشوائب، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

قامت لجنة مشتركة من الطب البيطري والزراعة وصحة الحيوان بكفر الشيخ، بالمرور على مراكز تجميع الألبان المرخصة بدائرة مركز بيلا، للاطمئنان على سير العمل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاءت اللجنة تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمحافظة.

وضمت في عضويتها المهندس هاني يحي، بالانتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتورة جيهان إبراهيم، والدكتورة نهاد الدسوقي، الباحثتان بمعهد بحوث صحة الحيوان، والدكتور رامي سلامة رئيس الصحه العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، والمهندس على عبدالمنعم رئيس قسم الانتاح الحيواني بإدارة بيلا الزراعية، وذلك بإشراف ومتابعة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة الطب البيطري ببيلا.

تفقدت اللجنة مركز تجميع الألبان المرخص بعزبة عرب يعقوب التابعة للوحدة المحلية بقرية إبشان، وتم المرور على كافة الأجهزة والمعدات المتطورة بالمركز، مع متابعة انتظام العمل داخل المركز، وتم تقديم الخدمات والتوعية بكافة المستجدات المتعلقة بالإنتاج الحيواني.

تجدر الإشارة إلي أن وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، أطلقت مبادرة تطوير جميع مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال الرفع من معايير سلامة الغذاء.

وقامت الدولة بتشجيع إقامة تلك المراكز، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، عن طريق منحهم قروض ميسرة لشراء أحدث الأجهزة ومستلزمات المعامل وتطوير البنية التحتية لها.

وتهدف المبادرة الحفاظ على صحة وسلامة المصريين من خلال تقديم كوب لبن سليم وآمن ومنتجات ألبان صحية، لتواكب المعايير الدولية وتنظيم عملية نقل وتداول الألبان الغير صحية، وكذلك زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لأصحاب تلك المراكز.

مركز بيلا

مركز بيلا