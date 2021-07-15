مبادره لتوفير لبن غير مغشوش بمركز بيلا
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في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوي الجمهورية، من أجل زيادة انتاج مصر من الألبان ومشتقاته وتوفير لبن عال الجودة خال من الملوثات والشوائب، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
قامت لجنة مشتركة من الطب البيطري والزراعة وصحة الحيوان بكفر الشيخ، بالمرور على مراكز تجميع الألبان المرخصة بدائرة مركز بيلا، للاطمئنان على سير العمل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
جاءت اللجنة تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمحافظة.
وضمت في عضويتها المهندس هاني يحي، بالانتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتورة جيهان إبراهيم، والدكتورة نهاد الدسوقي، الباحثتان بمعهد بحوث صحة الحيوان، والدكتور رامي سلامة رئيس الصحه العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، والمهندس على عبدالمنعم رئيس قسم الانتاح الحيواني بإدارة بيلا الزراعية، وذلك بإشراف ومتابعة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة الطب البيطري ببيلا.
تفقدت اللجنة مركز تجميع الألبان المرخص بعزبة عرب يعقوب التابعة للوحدة المحلية بقرية إبشان، وتم المرور على كافة الأجهزة والمعدات المتطورة بالمركز، مع متابعة انتظام العمل داخل المركز، وتم تقديم الخدمات والتوعية بكافة المستجدات المتعلقة بالإنتاج الحيواني.
تجدر الإشارة إلي أن وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك المركزي، أطلقت مبادرة تطوير جميع مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال الرفع من معايير سلامة الغذاء.
وقامت الدولة بتشجيع إقامة تلك المراكز، من خلال توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، عن طريق منحهم قروض ميسرة لشراء أحدث الأجهزة ومستلزمات المعامل وتطوير البنية التحتية لها.
وتهدف المبادرة الحفاظ على صحة وسلامة المصريين من خلال تقديم كوب لبن سليم وآمن ومنتجات ألبان صحية، لتواكب المعايير الدولية وتنظيم عملية نقل وتداول الألبان الغير صحية، وكذلك زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لأصحاب تلك المراكز.