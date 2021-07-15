والد حلا شيحة عن تصرفها مع تامر حسني : كانت تقدر تكلمه تعاتبه في التليفون

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اعترض الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة على تصرفها تجاه النجم تامر حسني على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقال شيحة: «عايز ابارك لتامر عن الفيلم ولكل الناس اللي اشتغلت في الفيلم محهودهم واضح جدا علي الشاشة والفيلم حقق ايردات كبيرة جدا«.

وأضاف والد حلا شيحة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم«: «الكلام اللي بنتي قالته ميصحش ومتأخر جدًا ومش علشان هي بنتي هوافقها عليه وكانت تقدر تكلم تامرتعاتبه بدل الدوشة دي«.

كانت الفنانة حلا شيحة، هاجمت صناع فيلم «مش أنا«، بمجرد طرح أغنية «بحبك«، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاح كبير بمجردطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسني: «أنا اتفاجئتجدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئتأكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات،وأكدلي أنه هيحترم رغبتى«.

يذكر أن فيلم «مش أنا«حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه فى السينمات قبل أسابيع قليلة، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى،وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوفالشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بمرض غريب يفقده السيطرة على يده،فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.