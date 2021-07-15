مدبولي : تغطية قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة بالصرف الصحي 100%

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 82 % من قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لا يوجد بها صرف صحي وبانتهاء المرحلة الأولى سوف يدخل الصرف الصحي في 100 % من قرى المرحلة الأولى.

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ ستاد القاهرة،:«130 محطة معالجة جديدة بطاقة 2 مليون متر مكعب في اليوم في المناطق المحرومة في المرحلة الاولى من حياة كريمة».

وتابع مصطفى مدبولي :«217 قرية بها خدمات صرف صحي ولكن العزب والتوابع سيتم تغطيتها بشبكات الصرف الصحي ايضا».

واكمل مصطفى مدبولي :«1143 قرية لا يوجد بهم صرف صحي وسيتم إنشاء محطات صرف صحيح لهم بالكامل».