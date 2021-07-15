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بلقيس: دبلوماسي.. أغنية باللهجة المصرية تصدر قريباً.. ونجاح «ممكن» فاق كل التوقعات

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بلقيس: دبلوماسي.. أغنية باللهجة المصرية تصدر قريباً.. ونجاح «ممكن» فاق كل التوقعات بلقيس: دبلوماسي.. أغنية باللهجة المصرية تصدر قريباً.. ونجاح «ممكن» فاق كل التوقعات

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تكشف المطربة بلقيس عن سعادتها عن النجاح الكبير التي حققته أغنيتها الأخيرة «ممكن» وهي الديو الغنائي المشترك بينها وبين المطرب العراقي سيف نبيل ووصول الأغنية لأكثر من 70 مليون مشاهدة في أقل من شهر من طرحها على موقع يوتيوب.

وقالت بلقيس أنها أثناء الإستعداد لتنفيذ الأغنية لم تكن تتوقع هي وسيف نبيل أن تحقق هذه الأغنية هذا النجاح القوي في الوطن العربي بهذا الشكل وأن تظل تريند على مواقع التواصل الإجتماعي لفترات طويلة خاصة أن الأغنية أثناء تسجيلها كانت تشعر هي وسيف أنها ستنجح نظراً للشكل الموسيقي والكلمات الرومانسية إلا أن الأغنية حققت نجاح أكبر فاق كل التوقعات التي رسمتها هي وسيف نبيل قبل وأثناء تقديم الديو الغنائي.
وأضافت«بلقيس» من خلال الراديو 9090 في مداخلة ببرنامج «مش بليل أوي» مع الإعلامي فادي إبراهيم وسالى سعيد أنها كانت في منذ عدة أيام قليلة وسعدت بردود فعل الشعب المصري إتجاه الأغنية وتصدرها في أكثر من تطبيق موسيقي وأن أغلب الجمهور المصري حفظ الأغنية وهو ما حمسها لتقديم أغنيات باللهجة المصرية قريباً.
وكشفت أنها بالفعل بدءت في تحضير أغنية باللهجة المصرية من المقرر أن تطرح قريباً تعاونت من خلالها مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها وقدم ألحانها وهي أغنية «دبلوماسي» ومن توزيع جلال حمداوي .
بجانب أن بلقيس تستعد خلال الإسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل لتقديم حفل جماهيري داخل دار الأوبرا المصرية بمسرح النافورة يوم الخميس 12 أغسطس بقيادة المايسترو أحمد طه وقالت بلقيس أثناء المداخلة أن هذا الحفل هو الثالث لها بدار الأوبرا المصرية وأن الشعب المصري يتمتع بحس فني عالى وذواق للفن وأنها سعيدة لتكرار الوقوف على خشبة مسرح الأوبر مرة أخرى وإختتمت أن شباك التذاكر حقق نسبة إقبال مرتفعة على حفلها بالأوبرا وهو ما أسعدها جدا ً .
يذكر أن بلقيس قدمت مؤخراً أغنية «انتهى» التي قدم كلماتها مشاري إبراهيم ومن ألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع على المتروك وصورها المخرج اللبناني دان حداد بينما أغنية «ممكن» قدمتها مع المطرب العراقي سيف نبيل ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ.

المصرى اليوم

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