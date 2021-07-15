مدبولي: 700 مليار جنيه فاتورة مشروع تطوير الريف المصري

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قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن التكلفة الإجمالية لتطوير قرى الريف المصري تبلغ 700 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بإطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري والمقام في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشروع تطوير الريف المصري المشروع الوحيد الذي سيجمع ويحقق 17 هدفًا للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المشروه العملاق شملت 375 قربة من إجمالي افقر 1000 قرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى استاد القاهرة لإطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري.

وانطلقت مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية لرفع مستوى معيشة المواطنين في التجمعات الريفية المستهدفة.