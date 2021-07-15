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مدبولي : 58% من الشعب سيستفيدون من مبادرة تطوير الريف

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مدبولي : 58% من الشعب سيستفيدون من مبادرة تطوير الريف مدبولي : 58% من الشعب سيستفيدون من مبادرة تطوير الريف

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قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إن 58% من المواطنين سيستفيدون من مبادرة تطوير الريف المصري لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة تبلغ 700 مليار جنيها.

وأضاف رئيس مجلي الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرىـ والمقام في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح أن مشروع تطوير الريف المصري المشروع الوحيد الذي سيجمع ويحقق 17 هدف للتنمية المستدامة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من هذ المشروه العملاق شملت 375 قربة من اجمالي افقر 1000 قرية.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، استاد القاهرة لإطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى.

وانطلقت مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، بهدف رفع مستوى المعيشة في التجمعات الريفية المستهدفة.

المصرى اليوم

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