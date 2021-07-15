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ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق الأربعين بنجع حمادي

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ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق الأربعين بنجع حمادي ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق الأربعين بنجع حمادي

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تنشر «المصري اليوم» أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأربعين بطريق نجع حمادي- أبوتشت الزراعي، حيث أسفر الحادث الذي أخطر به اللواء محمد ابوالمجد، مدير أمن قنا، عن مصرع محمد كرم عبدالرحيم، 25 عاما، مقيم النواهض، وعلى جاد عبدالحميد، 23 عاما، مقيم النواهض، وأحمد خيري فضل الله، 23 عاما، مقيم النواهض.

كما أصيب كل من طارق كرم اسماعيل، 27 عامًا، مقيم النواهض، واحمد سيد حنفي، 28 عاما، مقيم النواهض، وربيع دياب محمد، 32 عامًا، مقيم النواهض، ومحمود عاطف صلاح، 19 عاما، مقيم النواهض، ورزيقي رفعت عدلي، 30 عاما، مقيم الرزقة، ومحمد أنور تركي، 32 عاما، مقيم الرزقة وتم نقلهم للمستشفى بعد أن تم الدفع ب ١٠ سيارات إسعاف بإشراف الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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