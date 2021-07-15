فرق قصور الثقافة تتألق بـ«صيف إسكندرية»

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم الفعاليات الفنية «صيف أسكندرية» والتى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى على مسارح قصور ثقافة «الأنفوشى، الشاطبى، مصطفى كامل» بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتستمر حتى منتص أغسطس القادم.

شاركت في فعاليات الأمس ثلاث فرق فنية تابعة للهيئة من خارج مدينة الثغر، وذلك لتبادل الثقافات الفنية ومعرفة الجماهير بها، حيث قدمت فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة الانفوشي عدد من الفقرات الاستعراضية التي تشتهر بها مدن القناة، موسيقى وألحان الفنان ماهر كمال، تدريب رقصات الفنان عمرو عجمى ومنها «الصيادين، في الألف ده مش ممكن، بتغنى لمين، التنورة، خمسة اسماعلاوى» بالإضافة لفاصل غنائى للفنان ماهر كمال، كما قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية، تدريب وتصميم أيمن على، فقراتها الاستعراضية المعبرة عن منطقة شرق الدلتا ومنها «ع الهوا، الاغانى الشعبية، لعب صغار، بدع، ضحكة قلب»، ومن قلب محافظات الصعيد، شاركت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقياده الفنان أحمد عبدالرازق، باقه من التابلوهات للفن الصعيدى ومنها «الصعيدى غزل البنات، الفلاحين، رقصة الفرح، الكف»، وذلك على أغانى وموسيقى التراث الشعبي.