رئيس الوزراء: «حياة كريمة» هو الأكبر على مستوى العالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذا اليوم تاريخي لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم في العصر الحديث «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن اليوم هو تجميع لجهود الدولة والحكومة التي سيشهدها شعب مصر العظيم.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» هو عنوان للجمهورية الجديدة والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستغطي ربوع مصر بالكامل.
واستقبل استاد القاهرة عدد كبير من كافة طوائف الشعب المصري خلال الساعات الماضية، من مختلف المحافظات وعدد كبير من شباب الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة والاعلامية.
ويشارك في المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة.
وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية من الشخصيات العامة والإعلامية.