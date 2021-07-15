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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» هو الأكبر على مستوى العالم

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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» هو الأكبر على مستوى العالم رئيس الوزراء: «حياة كريمة» هو الأكبر على مستوى العالم

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذا اليوم تاريخي لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم في العصر الحديث «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن اليوم هو تجميع لجهود الدولة والحكومة التي سيشهدها شعب العظيم.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» هو عنوان للجمهورية الجديدة والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح ، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستغطي ربوع مصر بالكامل.

واستقبل استاد القاهرة عدد كبير من كافة طوائف الشعب المصري خلال الساعات الماضية، من مختلف المحافظات وعدد كبير من شباب الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة والاعلامية.

ويشارك في المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية من الشخصيات العامة والإعلامية.

المصرى اليوم

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