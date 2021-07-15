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يشهد فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» (بث مباشر)

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السيسي يشهد فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» (بث مباشر) يشهد فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» (بث مباشر)

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يشهد الرئيس عبدالفتاح ، مساء اليوم الخميس، فاعليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة».

وانطلقت قبل قليل، فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء.

وللاحتفال بإطلاق المشروع القومي؛ يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الاعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تشهد أجندة المؤتمر عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

المصرى اليوم

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