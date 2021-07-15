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الحريري يرد على عون: الرئيس يريد الثلث المعطل

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الحريري يرد على عون: الرئيس يريد الثلث المعطل الحريري يرد على عون: الرئيس يريد الثلث المعطل

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أعرب رئيس الوزراء اللبناني، المكلف سعد الحريري، سعد الحريري إنه يشعر بالارتياح بعد تقديم اعتذاره عن تشكيل .

وقال الحريري خلال مقابلة مع قناة «الجديد» اللبنانية، لم أفرض على الرئيس اللبناني شروطًا، وسألته إن كان محتاجًا لمزيد من الوقت، وطلبت منه اتخاذ قرار سريع بشأن تشكيل الحكومة، لكنه يريد الثلث المعطل، وهذه مشكلة.

جاء رد الحريري على عون بعد قليل من بيان الرئاسة اللبنانية الذي اتهمه بأنه «لم يكن مستعدًا لمناقشة أي تغييرات في مقترحه لتشكيل الحكومة».

وأضاف البيان أن الرئيس اللبناني ميشال عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً «إلا أن الحريري رفض أي تعديل وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء.»

وتابع أن الرئيس عون عرض على الحريري ملاحظاته على التشكيلة المقترحة وطلب منه بحث إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق.

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