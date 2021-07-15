خالد عليش يعلن خطوبته من مذيعة شهيرة

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احتفل الفنان والمذيع خالد عليش بخطبته على المذيعة ميرهان عمرو، بحضور عائلة كل منهما، ونشر خالد صور من الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتبت:«كملت الحتة الناقصة»

وكانت ميرهان عمرو تعمل خلال الفترة الماضية، مقدمة برامج رياضية في قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لحقوق منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.