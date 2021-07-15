خالد عليش يعلن خطوبته من مذيعة شهيرة
لاقتراحات اماكن الخروج
احتفل الفنان والمذيع خالد عليش بخطبته على المذيعة ميرهان عمرو، بحضور عائلة كل منهما، ونشر خالد صور من الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتبت:«كملت الحتة الناقصة»
وكانت ميرهان عمرو تعمل خلال الفترة الماضية، مقدمة برامج رياضية في قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لحقوق منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
كما عملت ميرهان عمرو بالتزامن مع أون تايم سبورت، في إذاعة ميجا أف أم المحلية بمصر، إذ كانت تطل كل يوم خميس أسبوعيا من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهرًا.