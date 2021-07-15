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«أيام السادات» و«ناصر 56» على قناة «القاهرة والقنال» في عيد الأضحى

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«أيام السادات» و«ناصر 56» على قناة «القاهرة والقنال» في عيد الأضحى «أيام السادات» و«ناصر 56» على قناة «القاهرة والقنال» في عيد الأضحى

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تقدم القنوات الاقليمية عدد من الأفلام والمسرحيات في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الاضحى وهى على النحو التالى: قناة القاهرة:وتعرض القناة في اليوم الأول فيلم «غبي منه فيه» وفي الظهيرة مسرحية «سيدتي الجميلة»، وفي ثان ايام العيد فيلم «حالة حب»وفي الظهيرة مسرحية «اخويا هايص وانا لايص»، وفي ثالث ايام العيد فيلم «المصلحة»وفي الظهيرة مسرحية «هالو شلبي»، واخر ايام العيد فيلم «ناصر ٥٦» ،وفي الظهيرة فيلم«رد قلبي».

قناة القنال: وتعرض القناة عدد من الأفلام والمسرحيات منها في أول يوم العيد فيلم «توت توت» وفي الظهيرة مسرحية«تخاريف»، ثاني أيام العيد فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»وفي الظهيرة مسرحية«صفقة بمليون دولار»، ثالث ايام العيد فيلم «صراع الزوجات»وفي الظهيرة مسرحية «انها حقا عائلة محترمة، رابع ايام العيد السهرة الدرامية» ملحمة كبريت«وفي الظهيرة فيلم»ايام السادات«.

المصرى اليوم

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